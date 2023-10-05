Стрілянина в Дніпрі: супутниця водія теж була п’яною

Слідчі виявили алкоголь в крові супутниці чоловіка, якого поліцейські 29 серпня застрелили в Дніпрі під час конфлікту.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Стосовно загиблого чоловіка слідство ще не надало відповідну довідку про вміст алкоголю в його крові, тривають комплексні експертизи. Водночас слідчі допитали цивільну дружину і дітей загиблого, які показали, що напередодні він вживав алкоголь і сів за кермо напідпитку. Тобто слідство має безпосередні свідчення.

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Водночас стосовно цивільної дружини загиблого, яка була на водійському сидінні, коли авто зупинили поліцейські, слідчі довідкою підтвердили, що в її крові також був алкоголь - 0,33 проміле (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом - 0,2 проміле. - Ред.)", - сказала вона.

Стосовно куль у тілі загиблого Сапьян зазначила, що за даними слідства, поліцейський здійснив три постріли, влучань же було два.

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Також вона розповіла, що підозрюваний патрульний, який перебуває під домашнім арештом, не визнає свою провину. Він співпрацює зі слідством і погодився на слідчий експеримент, щоб відтворити всі події того дня. І він, і його напарниця (наразі відсторонені від служби) дають покази.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 серпня правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, через що між чоловіком та поліцейськими стався конфлікт. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.

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Наступного дня день Патрульна поліція оприлюднила кадри з вуличних камер спостереження та камер поліцейських, які фіксували перебіг інциденту.

Джерела повідомляють, що експертиза підтвердила, що у крові загиблого був значний вміст алкоголю.

Також стало відомо, що поліція повідомила про підозру жінці, яка перебувала за кермом авто. Їй загрожує до 3 років тюрми. Жінку відправили під нічний домашній арешт.