Стрілянина в Дніпрі: супутниця водія теж була п’яною
Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Стосовно загиблого чоловіка слідство ще не надало відповідну довідку про вміст алкоголю в його крові, тривають комплексні експертизи. Водночас слідчі допитали цивільну дружину і дітей загиблого, які показали, що напередодні він вживав алкоголь і сів за кермо напідпитку. Тобто слідство має безпосередні свідчення.
Водночас стосовно цивільної дружини загиблого, яка була на водійському сидінні, коли авто зупинили поліцейські, слідчі довідкою підтвердили, що в її крові також був алкоголь - 0,33 проміле (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом - 0,2 проміле. - Ред.)", - сказала вона.
Стосовно куль у тілі загиблого Сапьян зазначила, що за даними слідства, поліцейський здійснив три постріли, влучань же було два.
Також вона розповіла, що підозрюваний патрульний, який перебуває під домашнім арештом, не визнає свою провину. Він співпрацює зі слідством і погодився на слідчий експеримент, щоб відтворити всі події того дня. І він, і його напарниця (наразі відсторонені від служби) дають покази.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 серпня правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, через що між чоловіком та поліцейськими стався конфлікт. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.
Наступного дня день Патрульна поліція оприлюднила кадри з вуличних камер спостереження та камер поліцейських, які фіксували перебіг інциденту.
Джерела повідомляють, що експертиза підтвердила, що у крові загиблого був значний вміст алкоголю.
Також стало відомо, що поліція повідомила про підозру жінці, яка перебувала за кермом авто. Їй загрожує до 3 років тюрми. Жінку відправили під нічний домашній арешт.