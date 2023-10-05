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Підтримка України - дешевий спосіб переконатися, що РФ не є загрозою для країн НАТО, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

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кайса,оллонгрен
На думку міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, потрібно надалі підтримувати Україну у війні, оскільки це є дешевим способом переконатися, що Росія не є загрозою для країн Альянсу.

Про це вона заявила на Варшавському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерку запитали, чи можуть США та їхні союзники продовжувати підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", враховуючи політичну боротьбу у Вашингтоні.

"Ми не можемо вдавати, що просто почекаємо й побачимо, як пройдуть американські вибори. Тому що в певному сенсі вони мають однакові інтереси. Звичайно, підтримка України – це дуже дешевий спосіб переконатися, що Росія з цим режимом не є загрозою для альянсу НАТО. І життєво важливо продовжувати цю підтримку", - наголосила Оллонгрен.

За її словами, в інтересах Альянсу підтримати Україну, оскільки українці "ведуть цю війну, а не ми".

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Водночас вона додала, що політичні події у Вашингтоні викликають у міністерки занепокоєння, але європейці повинні поговорити зі своїми американськими колегами та переконати їх продовжувати курс на підтримку України.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • ॐ Серж ॐ
    Так комусь Дешевий спосіб,
    А Хтось Втрачає Життя,Знищують Населення.
    Який Цинізм 😡😡
  • discovery
    цинікнечко так ....
  • ПТН ПНХ 0aa0345a
    Прям у точку. Дешевий бо кожен європеець витрачає лише кілька центів на день на Україну, а не є загрозою, бо з 2022 року вже достатньо часу щоб переконатися, що х#йло вже показало, що йому слабо атакувати країни НАТО
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