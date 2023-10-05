Підтримка України - дешевий спосіб переконатися, що РФ не є загрозою для країн НАТО, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

На думку міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, потрібно надалі підтримувати Україну у війні, оскільки це є дешевим способом переконатися, що Росія не є загрозою для країн Альянсу.

Про це вона заявила на Варшавському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерку запитали, чи можуть США та їхні союзники продовжувати підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", враховуючи політичну боротьбу у Вашингтоні.

"Ми не можемо вдавати, що просто почекаємо й побачимо, як пройдуть американські вибори. Тому що в певному сенсі вони мають однакові інтереси. Звичайно, підтримка України – це дуже дешевий спосіб переконатися, що Росія з цим режимом не є загрозою для альянсу НАТО. І життєво важливо продовжувати цю підтримку", - наголосила Оллонгрен.

За її словами, в інтересах Альянсу підтримати Україну, оскільки українці "ведуть цю війну, а не ми".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не зупиниться в Україні, вже існує загроза для країн ЄС та НАТО, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

Водночас вона додала, що політичні події у Вашингтоні викликають у міністерки занепокоєння, але європейці повинні поговорити зі своїми американськими колегами та переконати їх продовжувати курс на підтримку України.