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Росія планує сховати кораблі Чорноморського флоту на базі в окупованій Абхазії, - росЗМІ

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флот
Росія розмістить залишки Чорноморського флоту на новій постійній базі на узбережжі Чорного моря на окупованій території Грузії - в Абхазії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "голова" окупаційної російської адміністрації Аслан Бжанія в інтерв'ю російському виданню "Известия".

За його словами, відповідні угоди між РФ та окупованим регіоном Грузії вже підписано.

"Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування Військово-морського флоту РФ", - заявив Бжанія.

Він додав, що взаємодія в плані військово-технічного співробітництва спрямована на "підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії".

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Зазначимо, що РФ оголосила Абхазію та інший грузинський регіон, Південну Осетію, "незалежними державами" у 2008 році після вторгнення російської армії до Грузії.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Та затопіть його краще, по славним традиціям "рускага флота".
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Навєрна шота случілась-а нє всьо ідьот па плану ета проста план бил такой...
  • Evgeny N
    Вялікая срана з вялікім флотом пряче його від країни, в якої, де-факто, флоту немає
    Вялічіє - воно таке: його треба ховати і берегти!
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