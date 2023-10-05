У Раді виник скандал через "Концепт посилення стійкості демократії", презентований Кабміном. Що він передбачає?. ДОКУМЕНТ

Уряд презентував "Концепт посилення стійкості демократії", який спричинив негативну реакцію низки народних депутатів. Документ вже передали США та послам країн G7.

Як передає Цензор.НЕТ, Концепт оприлюднено на сайті Кабміну.

Раніше ЗМІ повідомили, що Білий дім надіслав перелік реформ, які має провести Україна для продовження допомоги. Посольство підтвердило цю інформацію. А в Білому домі заявили, що список реформ не є умовою для надання військової допомоги Україні.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що отримав від США пропозиції щодо реформ, а згодом передав Концепт посилення стійкості демократії послам країн G7. За словами глави уряду, планується зібрати та пріоритезувати всі необхідні реформи, включно з пропозиціями партнерів щодо змін і трансформацій нашої держави в один документ - План реформ до 2027 року. Цей документ було також передано американській стороні під час візиту президента Зеленського до США.

Концепт складається з трьох напрямів:



1. Стійкість демократії в Україні та очищення від олігархічно-корупційного впливу;

2. Розвиток конкуренції, демонополізація та справедливий розподіл ресурсів, які належать українському народові;

3. Розвиток прозорих механізмів взаємодії з державою.

Так, першим напрямом передбачається:



- удосконалення виборчого законодавства відповідно до сучасних політичних та безпекових умов;

- розвиток пропорційної виборчої системи;

- зменшення чисельності народних депутатів і депутатів місцевих рад;

- оптимізація кількості комітетів Верховної Ради;

- залучення ветеранів війни на державні посади;

- впровадження в Україні англійської як мови міжнародного спілкування, зокрема в органах державної влади;

- посилення механізмів для забезпечення боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму на основі оцінки ризиків;

- перегляд застосування інституту суду присяжних в Україні тощо.

Другим напрямом передбачається:



- захист законних інтересів бізнесу від можливих протиправних дій з боку органів правопорядку та прокуратури, а також інших органів державної влади;

- створення в Україні ефективного механізму деолігархізації та недопущення появи нових олігархічних структур, запровадження національного реєстру олігархів;

- позбавлення центральних органів виконавчої влади функцій управління державними підприємствами, що мають на меті отримання прибутку;

- реформа антимонопольного законодавства України (підвищення захисту економічної конкуренції та посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету України);

Третій напрям стосується розширення можливостей громадян України впливати на вироблення політичних рішень та курсу держави.

Зокрема там йдеться про підтримку державою розвитку антикорупційних неурядових організацій, підтримку й розвиток незалежної журналістики.

Водночас низка народних депутатів негативно оцінила "Концепт посилення стійкості демократії".

Так, нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що йому "дуже соромно перед послами Великої Сімки, яким офіційно вручили це ганебне .... письмо".

"Після ознайомлення з кабмінівським концептом посилення стійкості демократії мене буде важко переконати голосувати за проект бюджету на наступний рік, якщо він не передбачатиме скорочення кількості міністерств і державних службовців щонайменше на 30 відсотків", - зазначив він.

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк зазначив: "Якщо правда, що це наші повезли тоді з собою на візит у США…ну тоді в цілому-то і зрозуміло, чому він так пройшов. Ну і чому у них такі обличчя були сумні на фото теж".

Ростислав Павленко з "Європейської Солідарності" наголосив, що "Концепт" містить і ряд відверто шкідливих і небезпечних положень.

"Слуги передбачають не просто імітувати боротьбу з корупцією і надалі замилювати очі суспільству і Заходу. Вони - попри чіткі і недвозначні зауваження - продовжують мріяти, як передати у відання підконтрольних СБУ і БЕБ "боротьбу з олігархами", натомість відібрати цю функцію у НАБУ", - пояснив парламентар.

Нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин порівняв Стратегію США щодо України і Концепт Кабміну і зазначив: "Зовнішнє управління привабливе як ніколи".

Водночас генпрокурор Андрій Костін заявив, що у Концепті є кроки, які "дозволять підвищити прозорість та посилити контроль громадян за діяльністю державних інституцій, зокрема органів правопорядку".

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