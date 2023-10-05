Словаччина пояснила, чому "притримує" військову допомогу Україні
Про це радниця президентки Словаччини з питань зовнішньої політики Яна Кобзова заявила у коментарі Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нинішній словацький уряд, що йде у відставку, має конституційно обмежені повноваження. Політичні партії, які наразі ведуть переговори про можливе формування уряду, виступають проти надання військової допомоги Україні", - сказала вона.
Тому, на думку президентки Чапутової, схвалення пакета військової допомоги нинішнім урядом, що йде у відставку, створить ризикований прецедент для зміни влади після будь-яких майбутніх виборів, підкреслила речниця.
"Президентка Чапутова проводить консультації з усіма політичними лідерами щодо формування майбутнього уряду і продовжуватиме підтримувати надання військової допомоги Україні будь-яким урядом, який матиме повні повноваження", - зазначила Кобзова.
При цьому вона наголосила, що військова допомога, надана Словаччиною Україні, є найбільшою, яку країна коли-небудь надавала, а в перерахунку на душу населення - однією з найбільших, наданих будь-якою іншою країною.
"Президентка Чапутова з самого початку була рішучою прихильницею такої допомоги і спілкувалася з урядом щодо її підтримки, в тому числі після нещодавнього візиту президента Зеленського до Словаччини в липні", - зауважила Кобзова.
Раніше словацькі ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони країни розглядає можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги. Її могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Чапутова виступила проти такого плану.