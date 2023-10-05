Наразі понад 26 тисяч українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, - МВС

В Україні вважаються зниклими безвісти за особливих обставин 11 тисяч цивільних і 15 тисяч військових.

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нині понад 26 тис. осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. Із них 11 тис. - це цивільні, майже 15 тис. - військові", - зазначив він.

За його словами, МВС реєструє інформацію про кожного зниклого безвісти.

"Ми співпрацюємо з Національною поліцією України, з Головним управлінням розвідки, які опікуються координацією пошуку", - додав він.

Тимченко уточнив, що на сьогодні майже 9 тис. сімей отримали виписки з Єдиного реєстру або зниклих безвісти.

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