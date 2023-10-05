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Все, що росіяни могли зробити для оборони Кримського мосту, вони вже зробили, - речник ВМС Плетенчук

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кримський,міст
Російські загарбники вже вичерпали можливості для зміцнення оборони Кримського мосту.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Офіцер зазначив, що нещодавно інтервенти навіть спорудили нібито "непроникну" систему охорони Кримського мосту.

Такий захист стосується протиповітряної оборони, уточнив представник ВМС України.

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Також він додав, що наразі для охорони цього об'єкта є вороже корабельне угруповання, яке включає 5 кораблів і 4 катери морської охорони ФСБ РФ.

Крім того, біля Кримського мосту загарбники також затопили кілька барж.

"Все, що могли зробити окупанти - вони вже зробили. Зокрема, притоплені баржі із загородженнями", - сказав Плетенчук.

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Не все. Треба д'Єрьмака на ланцюг посеред мосту посадити, по ньому зєля стріляти не дозволить.
  • lammer ya
    Не зеля, а ***** не дозволить. То його людина.
  • Сергей121
    " То його людина." - 100пудово!
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