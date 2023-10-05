Все, що росіяни могли зробити для оборони Кримського мосту, вони вже зробили, - речник ВМС Плетенчук
2 99011
Російські загарбники вже вичерпали можливості для зміцнення оборони Кримського мосту.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Офіцер зазначив, що нещодавно інтервенти навіть спорудили нібито "непроникну" систему охорони Кримського мосту.
Такий захист стосується протиповітряної оборони, уточнив представник ВМС України.
Також він додав, що наразі для охорони цього об'єкта є вороже корабельне угруповання, яке включає 5 кораблів і 4 катери морської охорони ФСБ РФ.
Крім того, біля Кримського мосту загарбники також затопили кілька барж.
"Все, що могли зробити окупанти - вони вже зробили. Зокрема, притоплені баржі із загородженнями", - сказав Плетенчук.