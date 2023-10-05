Зеленський про допомогу США: Я чув від Байдена про 100% підтримки
Про це він заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Глава держави відповів на питання журналістів, чи хвилюють його новини зі США щодо допомоги Україні.
"В Україні ми перестали хвилюватись у перші дні повномасштабного вторгнення. ... Думаю, для нас вже пізно хвилюватися", - сказав президент.
Він розповів, що під час візиту до США чув запевнення у повній підтримці України від президента Джо Байдена.
"Я був у Вашингтоні, зустрічався з президентом Байденом, я чув про стовідсоткову підтримку Білого дому, і також (чув) про двопартійну підтримку у Конгресі", - додав Зеленський.
Він звернув увагу на те, що зараз у США "складний виборчий період", тому лунають "різні голоси", і деякі голоси "дуже дивні".
"Ми будемо говорити про це сьогодні", – сказав Зеленський, маючи на увазі зустріч європейських лідерів у Гранаді.
Зеленський також назвав збереження єдності Європи найбільшим викликом на цей момент і зазначив, що буде говорити на зустрічах у четвер про необхідність захистити українське небо від майбутніх російських атак взимку.