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Європа не зможе замінити США у питанні підтримки України, - Боррель

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боррель
У ЄС сподіваються, що Сполучені Штати переглянуть своє рішення щодо допомоги Україні та продовжать її підтримувати.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він назвав рішення США не включати підтримку України в угоду про тимчасове фінансування поганою новиною і висловив сподівання, що це не остаточна позиція Сполучених Штатів.

"Україна потребує підтримки ЄС, і ми певні, що матимемо її, і ми підвищимо її, але також (Україна потребує. - Ред.) і допомоги США. Я сподіваюсь, українці сподіваються, і я думаю, що кожен, хто не хоче, аби Путін виграв цю війну, має шукати шляхи, аби США переглянули це питання і продовжили підтримувати Україну", - пояснив Боррель.

Водночас він наголосив, що "Європа не може замінити США" у питанні підтримки України, хоча планує розширити допомогу.

"Європа збільшує свою підтримку. На столі – пропозиція на 50 млрд євро з цивільного та економічного боку і на 20 млрд євро – з військового боку", - сказав глава дипломатії ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готовий виділити €5 мільярдів на безпекові потреби України впродовж наступних п’яти років, - Боррель

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    Тут справа навіть не у навіжених конгресменах трампістах-під×уйловниках, що дестабілізують Конгрес США.
    Якщо би Держдепартамент визнав рашистську пітьму спонсором тероризму та заборонив банкам Америки обмінбвати долар на криптовалюту, то б у пітьми гроші на війну закінчились би через півроку, максисум рік.
    А так, через дурнуватий мандраж перед ×уйлом навіть ракети для викурення авіації рашистів з кримських аеродромів той Байден не дає.
  • Sergiy Vitalyovich
    Це зрозуміло і без Борреля, бо Європа роками так само клала болт на свою обороноздатність, як і Україна та не має серйозних запасів зброї, вважаючи, що її безпекою має опікуватися США. Ще й кацапські посіпаки в ЄС старанно відпрацьовують рашистське бабло, яке привело їх до влади.
  • arye z.
    Борель правий. Як самостійна військова сила Європа востаннє виступала під час Першої Світової. Вже під час Другої Світової вона була або разом із Совєтами, або разом із США, але не сама по собі
    А після війни Європа свій військовий потенціал втратила остаточно і в результаті в 21 століття ввійшла по суті беззбройна, повністю покладаючись на Америку
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