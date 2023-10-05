Європа не зможе замінити США у питанні підтримки України, - Боррель

У ЄС сподіваються, що Сполучені Штати переглянуть своє рішення щодо допомоги Україні та продовжать її підтримувати.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він назвав рішення США не включати підтримку України в угоду про тимчасове фінансування поганою новиною і висловив сподівання, що це не остаточна позиція Сполучених Штатів.

"Україна потребує підтримки ЄС, і ми певні, що матимемо її, і ми підвищимо її, але також (Україна потребує. - Ред.) і допомоги США. Я сподіваюсь, українці сподіваються, і я думаю, що кожен, хто не хоче, аби Путін виграв цю війну, має шукати шляхи, аби США переглянули це питання і продовжили підтримувати Україну", - пояснив Боррель.

Водночас він наголосив, що "Європа не може замінити США" у питанні підтримки України, хоча планує розширити допомогу.

"Європа збільшує свою підтримку. На столі – пропозиція на 50 млрд євро з цивільного та економічного боку і на 20 млрд євро – з військового боку", - сказав глава дипломатії ЄС.

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