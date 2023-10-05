У Європарламенті підтримали створення Українського фонду на чотири роки

Комітети з питань закордонних справ і бюджету Європейського парламенту підтримали створення спеціального Українського фонду у сумі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час голосування у четвер депутати Європарламенту вдосконалили та схвалили пропозицію щодо створення з 2024 року фонду у розмірі 50 мільярдів євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України.

"Комітети з питань бюджету та закордонних справ 86 голосами "за", 6 "проти" та 2 "утрималися" ухвалили свою позицію щодо запропонованого Фонду для України – значного пакета допомоги на 2024-2027 роки, посилення демократичної підзвітності Фонду, заохочення багатопартійної демократії та приведення України у відповідність до вимог для вступу до ЄС", - йдеться у повідомленні.

Далі доповідь буде винесено на голосування на пленарній сесії Європейського парламенту, яка відбудеться з 16 по 19 жовтня.

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Однією з ключових вимог депутатів Європарламенту є використання активів Російської Федерації або інших юридичних чи фізичних осіб, які безпосередньо пов'язані з російською агресією, для відбудови України. Євродепутати посилили положення щодо боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів та порушеннями у використанні коштів ЄС в Україні. Компанії, що перебувають під олігархічним впливом, не повинні мати права на отримання фінансування, додали депутати Європарламенту.

Комітети внесли зміни до пропозиції, щоб зробити Фонд більш прозорим, створивши вебпортал про фінансові операції, надані Україні, та їхні цілі, а також про "проміжні результати", які країна має досягти, щоб отримати допомогу.



План, в якому Україна детально опише реформи та інвестиції, що будуть підтримані ЄС, має бути розроблений за участі Парламенту (через делеговані акти) та за результатами ефективних консультацій з Верховною Радою.





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Як зазначив Майкл Ґалер, співдоповідач Комітету у закордонних справах, комітети погоджуються з необхідністю підтримки України. "Українці не лише борються за власну свободу, але й захищають нашу безпеку від злочинного російського режиму. Ми будемо підтримувати реабілітацію та модернізацію України та готувати шлях до вступу в ЄС. Ми особливо хочемо розширити можливості муніципалітетів і регіонів, а також малого та середнього бізнесу", - додав він.