Зеленський і прем’єр Іспанії Санчес обговорили новий пакет оборонної підтримки, до нього ввійдуть засоби ППО, артилерія та антидронові системи

Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч із прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом результативною.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.



"Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи.



Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення", - написав Зеленський.



Президент України і прем’єр Іспанії також обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу й захист зернового коридору.



Також Зеленський подякував премʼєр-міністру та всьому іспанському суспільству за підтримку й чітке засудження російської агресії.

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