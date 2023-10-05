Варшава вперше отримала систему ПРО "Вісла" на основі Patriot, - Блащак
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Польські військові вперше над Варшавою розгорнуть систему протиракетної оборони "Вісла" на основі системи Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони Польщі.
Як уточнили в Міноборони, перше бойове чергування системи розпочнеться у п'ятницю, 6 жовтня.
Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак назвав це "історичною та новаторською подією".
"Варшава вперше отримує протиракетну оборону на основі системи Patriot. Із завтрашнього дня солдати розпочнуть чергування з елементами цієї сучасної системи", - йдеться у повідомленні.
Польський міністр сьогодні на варшавському аеропорту Бемово відвідав військових, які у складі вогневої групи 37-ї ескадрильї зенітно-ракетних засобів управлятимуть пусковими установками, купленими країною у Сполучених Штатів Америки.