УПЦ МП тимчасово обмежили доступ до чотирьох храмів у Чернігові

Українській православній церкві Московського патріархату тимчасово обмежили доступ до чотирьох храмів у Чернігові, три з яких понад 30 років перебували в оренді УПЦ МП.

Про це повідомив в.о. генерального директора Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Андрій Лісовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прийнято рішення для того, аби убезпечити нашу культурну спадщину від подальшого руйнування, ми комісійно тимчасово припинили доступ до цих пам’яток, розклеївши попередження про те, що пам’ятка знаходиться під охороною держави, і що доступ до неї тимчасово обмежений", – сказав Лісовий.

Ідеться про чотири храми, що визнані архітектурними пам’ятками національного значення та розташовані у Чернігові: П’ятницька церква, Спасо-Преображенський собор, Троїцький собор, Єлецький монастир. Три з них понад 30 років перебували в оренді УПЦ МП.

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Як зазначають у заповіднику, упродовж попередніх трьох місяців спеціально створена комісія, що складалася з науковців та працівників заповідника "Чернігів стародавній", вивчала стан архітектурних пам’яток національного значення, що перебувають на балансі НАІЗ "Чернігів стародавній". Було зафіксовано, що практично всі вони за 30-річний період користування прийшли в неналежний стан та недотримання умов користування рухомими об’єктами, іконами.