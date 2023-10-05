Будинки російського олігарха Усманова в Баварії обшукала поліція

Німецька поліція разом із митниками обшукала кілька будинків у Баварії, що належать російському олігарху Алішеру Усманову.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Відоме зі справою джерело підтвердило Reuters, що метою операції був саме Усманов. Представники російського олігарха від коментарів відмовилися.

Спеціальна комісія, що отримала назву "Матрьошка", створена санкційним управлінням німецької митниці, повідомила у своїй заяві, що офіцери обшукували нерухомість у Великому Мюнхені та Тегернзеї у Баварії.

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Вона заявила, що діяла на підставі ордера на обшук, виданий судом. У відомстві заявили, що не можуть надати додаткову інформацію про операцію з тактичних причин.

Це вже не перший обшук майна Усманова в Німеччині. У вересні 2022 року німецька поліція обшукала його віллу в престижному курортному містечку Роттах-Егерн на березі Тегернзеї. Згодом суд визнав рейди незаконними.

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За даними Spiegel, слідчі звинувачують Усманова в несплаті 555 млн євро податків до скарбниці Німеччини в період з 2014 по 2022 рік.

Усманов підтримує тісні стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну його було внесено до санкційного списку ЄС.