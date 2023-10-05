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Угорський вчений-фізик Крауш віддасть призові $300 тис. на допомогу українцям

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ференц,крауш
Лауреат Нобелівської премії з фізики Ференц Крауш з Угорщини має намір віддати свої призові гроші на допомогу українцям. Йдеться про суму понад 300 тисяч доларів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на угорське видання Portfolio.

Сума Нобелівської премії цього року - 11 млн шведських крон ($995 тис.). Її розділили на трьох переможців.

Крауш каже, що здобуття премії стало для нього величезним сюрпризом. Він заявив, що направив фінансову частину виграної ним премії на благодійність - на допомогу українцям.

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Вчений підтримуватиме проєкти місцевих громад на території України, які допомагають провадити діяльність, що задовольняє негайні потреби українців.

Нагадаємо, імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізики стали відомі 3 жовтня. Премію отримали П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Честь та хвала угорському вченому !
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Є багато угорців, які дуже гарно розуміють, що насправді відбувається. Один мій знайомий з Угорщини так прямо и каже: "Наша влада - фашиська, і це цілком наша провина." Але він теж є фахівцем-істориком.
  • IgorYakovlevich
    "Иной мадьяр и не виноват в том, что он мадьяр"

    (Швейк, из диалога с сапером Водичкой).
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