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Взимку по Україні очікується багато атак російськими ракетами та іранськими дронами, - Зеленський

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зеленський
Взимку очікується багато атак по Україні з боку Росії з використанням ракет та іранських дронів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам у Гранаді (Іспанія).

"Важливо, щоб Україна мала захист на зиму, тому що взимку ми матимемо багато атак з різних сторін, різних видів російських ракет, включаючи іранські дрони", - сказав він.

Окрім захисту України, на думку Зеленського, головне завдання – зберегти єдність у Європі.

"І я говорю не тільки про країни ЄС, у всій Європі. Я думаю, що це найбільша проблема, тому що Росія атакуватиме за допомогою інформаційної дезінформації, за допомогою фейків", - сказав президент.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • wawel
    Яке воно *******, це жах
  • Ig Shu
    та майте совість: розміновано, не профінансовано, потрачено на позолочений асфальт, доведено до банкрутства... Мало?
  • Neftekachka Beznadega
    Зе-ворье, там у шлюшки Кравец можно поискать десятки миллионов гривен которые ты ей подарил на ток-шоу. На эти деньги можно было бы создать аналогичную модель этого иранского шахеда и отвечать ху\йлу по всей московской области. Тогда бы он трижды задумался надо ли пускать шахеды по Украине.
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