СБУ повідомила про підозру гендиректору "Ростех" Чемезову. Його компанія постачає "Кинджали" для ударів по Україні

Служба безпеки зібрала доказову базу на Сергія Чемезова – гендиректора російської корпорації "Ростех", яка є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для окупаційних угруповань Росії. Компанія виробляє до 80% військової техніки для ведення війни проти України.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За наявними даними СБУ, фігурант входить до кола друзів і найближчих соратників Володимира Путіна, з яким Чемезов познайомився ще за часів служби в КДБ.

Завдяки такій наближеності до очільника Кремля Чемезов понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу країни-агресора.

"Компанії "Ростеху" виробляють до 80% військової техніки, озброєнь та боєприпасів для ведення війни проти України.

Серед них – концерни "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація", які постачають окупантам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси", - зазначили в СБУ.

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Співробітники Служби безпеки задокументувала факти передачі компаніями Чемезова для міноборони РФ оптових партій:

винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;

фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;

балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал";

бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;

ударних та розвідувальних дронів;

військово-транспортних літаків Іл-76;

танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;

бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;

реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Торнадо-Г" та самохідних гаубиць "Мста-С".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чемезову про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

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Як зазначили у пресслужбі, оскільки посадовець перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.