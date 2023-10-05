СБУ повідомила про підозру гендиректору "Ростех" Чемезову. Його компанія постачає "Кинджали" для ударів по Україні
Про це повідомили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За наявними даними СБУ, фігурант входить до кола друзів і найближчих соратників Володимира Путіна, з яким Чемезов познайомився ще за часів служби в КДБ.
Завдяки такій наближеності до очільника Кремля Чемезов понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу країни-агресора.
"Компанії "Ростеху" виробляють до 80% військової техніки, озброєнь та боєприпасів для ведення війни проти України.
Серед них – концерни "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація", які постачають окупантам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси", - зазначили в СБУ.
Співробітники Служби безпеки задокументувала факти передачі компаніями Чемезова для міноборони РФ оптових партій:
- винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;
- фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;
- балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал";
- бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;
- ударних та розвідувальних дронів;
- військово-транспортних літаків Іл-76;
- танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;
- бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;
- реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Торнадо-Г" та самохідних гаубиць "Мста-С".
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чемезову про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Як зазначили у пресслужбі, оскільки посадовець перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.