Дев’ятеро українців загинули і шестеро дістали поранення внаслідок ДТП поблизу Венеції, - МЗС України

Дев’ятеро українців загинули і шестеро дістали поранення внаслідок аварії автобуса, що сталася 3 жовтня ввечері в районі Венеції Местре.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомляє речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі поліція Венеції підтвердила загибель дев'яти українців і поранення шести. Українські консули сьогодні відвідають у лікарнях постраждалих громадян, ознайомляться з їх станом і нададуть їм необхідну консульську допомогу", - сказав Ніколенко.

Нагадаємо 3 жовтня близько 20:00 у Венеції автобус з’їхав зі шляхопроводу, пробив огорожу й упав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та спалахнув. Щонайменше 21 людина загинула і 15 зазнали поранень.