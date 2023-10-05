"Я впевнений в Америці", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив Україна має двопалатну підтримку від США.

Про це глава держави заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я впевнений в Америці. Впевнений. Це сильні люди, сильне суспільство, сильні інституції, сильна енергія демократії. Нещодавно я був у Вашингтоні. Спілкувався із президентом Байденом. Спілкувався із конгресменами – обидві партії, обидві палати. Вони абсолютно підтримують захист свободи та розуміють, що Росія та інші вороги нашого з вами способу життя хочуть користуватися наслідками політичних штормів", - сказав президент.

"І ми в Європі маємо бути готовими. Америка допомагала нам, допомагала Європі вистояти. І тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а бути разом у цей неспокійний час – працювати разом, захищати наші цінності та наш спільний зі США простір свободи", - додав Зеленський.

За словами президента, "саме у такій взаємопідтримці – і в спокійні часи, і під час викликів та турбулентності безпеки – полягає реальний сенс трансатлантичного партнерства".

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