На окупованій території Запоріжжя залишається 1125 дітей, які перебувають там з опікунами

На тимчасово окупованій території Запорізької області залишається 1125 дітей, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу, опікунських та прийомних родинах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей ЗОДА Антоніна Матвєєва.

"На сьогодні на окупованій території Запорізької області перебуває 19 дитячих будинків сімейного типу, 92 прийомні родини і більше 700 опікунської сімей", - сказала вона.

Загалом, на окупованій території 1125 дітей, які перебувають там з опікунами.

Також читайте: 856 дітей евакуювали з населених пунктів Донецької, Запорізької та Харківської областей

Матвєєва зазначила, що сьогодні є зв'язок з деякими родинами.

"Є люди, які звертаються до Служби у справах дітей різними способами. Наприклад, два місяці тому до нас звернулася родина (дитячий будинок сімейного типу) з Кам'янки. Ми їх перемістили до Фінляндії", - додала вона, але подробиць евакуації не розкривала.

Крім того, у Служби є інформація про 6 дітей (з ТОТ), які перебувають у розшуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях та у Росії діють 70 таборів, де росіяни примусово "перевиховують" депортованих українських дітей, - Лубінець