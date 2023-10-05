Якщо зараз дозволити РФ "заморозити" війну, вона зможе відновити військовий потенціал до 2028 року й атакувати інші країни, - Зеленський

Якщо Росія зараз "заморозить" війну проти України, то до 2028 року вона зможе відновити свій військовий потенціал, аби атакувати країни Балтії та ті країни, на території яких присутній російський контингент.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо у війні проти України буде будь-яка пауза, то у 2028 році буде новий критичний момент. Наразі РФ розглядає різні сценарії на найближчі роки.

"Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії й точно ті країни, на території яких присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки", - наголосив Зеленський.

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Росія робить висновки зі своїх помилок та готується йти далі.

"Будь ласка, пам'ятайте, що найбільш небезпечний ворог це той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків", - зауважив він.

Глава держави наголосив, що Кремль чітко окреслює свою амбіцію захопити більше імперського простору та не дозволити Європі буде простором вільних націй та демократій. При цьому війна для РФ є інструментом підкорення або маніпулюванні іншими.

Десятиліттями Росія намагається зберегти контроль над своїми сусідами, розпалюючи війну. Зокрема, вона "завдала болю Молдові, намагалася розчавити та розділити Грузію, дестабілізувати інші частини Кавказу, душить Білорусь, а також намагається вирвати шматки з тіла України", додав Зеленський.

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