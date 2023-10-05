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Підтримка озброєння України серед американців дещо знизилася, - опитування

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І серед демократів, і серед республіканців дещо знизилася підтримка постачання зброї Україні.

Про це свідчать результати опитування Ipsos, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

41% респондентів погодилися з твердженням, що Вашингтон "має надати Україні зброю". 35% не погодилися, решта не впевнені.

В травні, коли таке опитування проводили востаннє, результати були дещо іншими. Тоді постачання зброї підтримували 46% американців і не підтримували 29%.

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Нове опитування було проведено в той час, коли лідери Конгресу США обговорювали прохання президента-демократа Джо Байдена про додаткове фінансування у розмірі 24 млрд доларів, з яких близько 17 млрд доларів підуть на допомогу Україні на оборону.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Al Kap
    Може трошки і знизилася.

    Що це означає? Що Україна потрібна активізувати усі свої дипломатичні резерви!

    Що увага МЗС мае бути 24/7 на цій проблемі.

    Що Посольство України у Вашингтоні повинно робити у « спец режимі», активізує усю українську діаспору у США.

    Резерви е.
    Працюй-те!!!
  • Mod Dom
    "Байден не назвав мету, яку переслідують США, допомагаючи Україні, що знижує підтримку серед американців політики, яку вони проводять, вважає генерал Ходжес.

    Байден припустився двох помилок, заявив Rzeczpospolita колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

    Президент США не конкретизував, яка у Вашингтона кінцева мета - "навіщо ми передаємо Україні 50 і більше мільярдів доларів", сказав генерал.
    "Думаю, якби він сказав, що наша мета - перемога України, американці з більшою готовністю підтримали б Київ", - розповів генерал. Ходжес вважає, що метою США має стати повернення до кордонів 1991 року.

    Перша помилка породжує другу, продовжив він, поділившись спостереженням, що країнам, які допомагають Україні, не маючи певної мети, складно проводити послідовну політику в цьому питанні.
  • Stanislav Bryzhyk
    Розкажи це людям з Бучі, ушльопок.
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