Підтримка озброєння України серед американців дещо знизилася, - опитування

І серед демократів, і серед республіканців дещо знизилася підтримка постачання зброї Україні.

Про це свідчать результати опитування Ipsos, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

41% респондентів погодилися з твердженням, що Вашингтон "має надати Україні зброю". 35% не погодилися, решта не впевнені.

В травні, коли таке опитування проводили востаннє, результати були дещо іншими. Тоді постачання зброї підтримували 46% американців і не підтримували 29%.

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Нове опитування було проведено в той час, коли лідери Конгресу США обговорювали прохання президента-демократа Джо Байдена про додаткове фінансування у розмірі 24 млрд доларів, з яких близько 17 млрд доларів підуть на допомогу Україні на оборону.