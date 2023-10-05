Байден відданий своїм зобов’язанням підтримувати Україну у тривалій перспективі, - Мішель

Президент США Джо Байден кілька днів тому запевнив голову Європейської Ради Шарля Мішеля у відданості зобов’язанню підтримувати Україну в тривалій перспективі.

Про це Мішель заявив перед початком зустрічі європейської політичної спільноти в Гранаді (Іспанія), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми мали дуже важливу розмову з Байденом кілька днів тому. І він запевнив нас в особистій прихильності, утому, що це його персональне зобов’язання - підтримувати та допомагати Україні у тривалій перспективі. США, як ви знаєте, вже мобілізували 62 мільярди для України. Ми щільно працюємо зі свого боку, в нас зараз на столі план з 50 мільярдами євро допомоги. А також 20 мільярдів євро у пакеті з військовою допомогою. Фінансове питання дуже гостре. Але це наш обов’язок - підтримувати Україну", - заявив голова Європейської Ради.

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Шарль Мішель також звернув увагу на відмову приїхати в Іспанію президента Азербайджану Алієва, відзначивши при цьому, що дипломатичні зусилля не вичерпано.

Голова Європейської Ради додав, що був "шокований рішенням Азербайджану застосувати війська" в Нагірному Карабасі. А також телефонував Алієву, аби "змусити заявити вголос", що вони "не будуть проводити ніяких "чисток" вірменів". Євросоюз береться підтримати Вірменію та допомогти цій країні побудувати тісніші зв’язки з ЄС, наголосив Шарль Мішель.

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5 жовтня в Гранаді почалась третя зустріч Європейського політичного співтовариства лідерів з усього континенту. На ній мають обговорити стратегічні пріоритети ЄС на найближчі роки.