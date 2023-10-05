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У Раді отримали достатньо підписів для розгляду заборони УПЦ (МП)

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клименко,олександр,юлія,аліксійчук
У Верховній раді 226 народних депутатів підтримали розгляд заборони УПЦ (МП).

Про це повідомила у фейсбуці народепка від "Голосу" Юлія Клименко, передає Цензор.НЕТ. 

"226 підписів народних депутатів ЗІБРАНО за звернення до Руслана Стефанчука (спікера ВР. - Ред.) щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", - йдеться у дописі.

Радіо свобода наводить данні соціологічного опитування Київського міжнародний інституту соціології у травні-червні, згідно з яким 66% українців вважають, що діяльність УПЦ (МП) необхідно заборонити.

Нагадаємо, наприкінці вересня Стефанчук заявляв, що, на його думку, у ВР немає достатньої кількості голосів для заборони УПЦ (МП).

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Топ коментарі

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    нах*й з України кацапську фсб/кгб секту !!!
  • krot_lub
    В Стефанчука буде серцевий напад.
  • MrStepanovM
    чекаємо не перший рік...
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