У Раді отримали достатньо підписів для розгляду заборони УПЦ (МП)

У Верховній раді 226 народних депутатів підтримали розгляд заборони УПЦ (МП).

Про це повідомила у фейсбуці народепка від "Голосу" Юлія Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"226 підписів народних депутатів ЗІБРАНО за звернення до Руслана Стефанчука (спікера ВР. - Ред.) щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", - йдеться у дописі.

Радіо свобода наводить данні соціологічного опитування Київського міжнародний інституту соціології у травні-червні, згідно з яким 66% українців вважають, що діяльність УПЦ (МП) необхідно заборонити.

Нагадаємо, наприкінці вересня Стефанчук заявляв, що, на його думку, у ВР немає достатньої кількості голосів для заборони УПЦ (МП).

Також читайте: З початку вторгнення викрито понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю та дитячу порнографію, - СБУ