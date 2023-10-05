Медіарегулятори України та ще чотирьох європейських країн разом боротимуться з дезінформацією

Медіарегулятори України, Латвії, Литви, Польщі та Румунії підписали Декларацію про співпрацю і взаємну підтримку в боротьбі з дезінформацією.

Про це повідомила Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення, інформує Цензор.НЕТ.

Декларація передбачає, що Україна, Латвія, Литва, Польща та Румунія надаватимуть взаємну підтримку заходів у сфері аналізу та стримування поширення багатовимірної дезінформації на національному, регіональному й міжнародному рівнях.

"Таким чином вони скріпили свої наміри разом докладати зусиль, щоби протидіяти впливу пропаганди, найперше російської, у суспільствах цих країн", - йдеться в повідомленні.

Країни мають намір ініціювати заходи для спільного навчання громадян з виявлення, реагування та запобігання дезінформації, а також налагоджувати співпрацю між європейськими й національними платформами фактчекінгу.

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"Дезінформація постійно пристосовується до нового інструментарію, якщо закривають певний канал її поширення. І покласти край таким мімікруючим медіа має стати нашим спільним обов’язком. З огляду на це і є важливим створення такої єдиної платформи задля ефективного об’єднання зусиль і ресурсів", – зауважила очільниця Нацради Ольга Герасим’юк.

Підписанти також докладуть зусиль для розробки єдиних механізмів регулювання медіа в країнах підписантів, які сприятимуть підготовці й реалізації спільних оцінок та позицій щодо протидії дезінформації.

Декларація набуває чинності з дня її підписання. Вона укладена на невизначений термін із можливістю відкликання в будь-який час із попереднім повідомленням усіх підписантів.

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