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Зеленський вперше зустрівся із прем’єром Вірменії Пашиняном: Обговорили ситуацію на Південному Кавказі та двосторонню співпрацю

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Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Під час нашої першої зустрічі з Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і прем’єр Італії Мелоні обговорили оборонні потреби України та новий пакет військової допомоги

Зеленський вперше зустрівся із прем’єром Вірменії Пашиняном: Обговорили ситуацію на Південному Кавказі та двосторонню співпрацю 01

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Al Kap
    У України та Вірменії спільний ворог- параша.

    Приде час і Україна з Вірменію будуть пліч о пліч битися разом проти російського фашизму.
  • kelt kant
    Нікол розповідає Влвдімірссаничу секрети, як максимально швидко просрати те, що не вдавалось просрати нікому за попередні 30 років до нього. Володимирссанич з розумінням слухає та скаржиться Ніколу, що йому та Андрєйбарісичу не вдалося просрати все "за трі дня" у лютому 2022, хоч вони й готувалися до цього з 2019, але вони з Андрєйбарісичєм все ще над цим питанням плідно працюють ... Встрєча прашла в тьоплой, дружествєнной абстановкє...
  • Al Kap


    «Встретились два и...та!!!! «
    Так называют президентов двух стран в мацКве.

    Та ще, якийсь, москаль Валера, використав кацапскую мову.

    Пішов нах, кацап.
    Тут водкі нету.
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