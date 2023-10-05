Зеленський вперше зустрівся із прем’єром Вірменії Пашиняном: Обговорили ситуацію на Південному Кавказі та двосторонню співпрацю
4 41125
Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Під час нашої першої зустрічі з Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти", - йдеться в повідомленні.