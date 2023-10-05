Зеленський вперше зустрівся із прем’єром Вірменії Пашиняном: Обговорили ситуацію на Південному Кавказі та двосторонню співпрацю

Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Під час нашої першої зустрічі з Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти", - йдеться в повідомленні.

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