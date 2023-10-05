Умєров і Пісторіус обговорили ситуацію на фронті та потреби України у ППО, РСЗВ і бронетехніці
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Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Умєрова.
"Ми обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби України - ППО, РСЗВ, бронетехніка", - зазначив міністр.
Умєров також подякував Пісторіусу та німецькому народу за значну підтримку та лідерство у військовій допомозі для України.