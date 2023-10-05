На українку з 5-річною донькою напали в Польщі: кидали банками з-під пива та обзивали "к#рвами". ФОТО

Двоє чоловіків напали в Польщі на українку з п’ятирічною дитиною. Зловмисники кидали в них порожні банки з-під пива та називали "українськими к#рвами".

Про це повідомив "Осередок моніторингу расистської та ксенофобської поведінки" в Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Інцидент стався у населеному пункті Завоя у Малопольському воєводстві 29 вересня.

"Вони закидали дитину банками з-під пива, а коли вона заплакала, підійшли до дівчини і кричали їй, що вона "українська к#рва" і що їй має бути соромно, бо вона погань, бо в неї українська мати", - йдеться в повідомленні.

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Самій жінці погрожували вбивством. Чоловіки погрожували жінці, що вб'ють її, бо вона - українка і говорили, що вона "скоро знайде спокій на цвинтарі".

За інформацією польських правозахисників, викликаний патруль поліції не зупинив агресорів. Лише після розголосу активістів місцева поліція знайшла та затримала двох нападників.

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Представники поліції в коментарі виданню Sucha24.pl заперечують, що ігнорували пошук нападників. Вони запевняють, що затримали зловмисників уже наступного дня після інциденту.

Чоловіків звинувачують у публічних образах за національною ознакою. До підозрюваних прокурором обрано запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та заборони наближатися до потерпілих.

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За вчинене правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.