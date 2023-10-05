На українку з 5-річною донькою напали в Польщі: кидали банками з-під пива та обзивали "к#рвами". ФОТО
Про це повідомив "Осередок моніторингу расистської та ксенофобської поведінки" в Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Інцидент стався у населеному пункті Завоя у Малопольському воєводстві 29 вересня.
"Вони закидали дитину банками з-під пива, а коли вона заплакала, підійшли до дівчини і кричали їй, що вона "українська к#рва" і що їй має бути соромно, бо вона погань, бо в неї українська мати", - йдеться в повідомленні.
Самій жінці погрожували вбивством. Чоловіки погрожували жінці, що вб'ють її, бо вона - українка і говорили, що вона "скоро знайде спокій на цвинтарі".
За інформацією польських правозахисників, викликаний патруль поліції не зупинив агресорів. Лише після розголосу активістів місцева поліція знайшла та затримала двох нападників.
Представники поліції в коментарі виданню Sucha24.pl заперечують, що ігнорували пошук нападників. Вони запевняють, що затримали зловмисників уже наступного дня після інциденту.
Чоловіків звинувачують у публічних образах за національною ознакою. До підозрюваних прокурором обрано запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та заборони наближатися до потерпілих.
За вчинене правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.