РФ дійсно перебазувала частину кораблів ЧФ до Новоросійська, - ВМС

У Військово-морських силах підтвердили, що РФ перебазувала частину кораблів Чорноморського флоту до Новоросійська, але не всі і "не в тій кількості, як про це пишуть в інтернеті".

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо розосередження корабельного складу. Тому - так, ми підтверджуємо, що було переміщено досить велику частину цих кораблів. Звісно, не всі, звісно, не в тій кількості, в якій зараз ця інформація є в інтернеті, тим не менш тенденція стала і розвитком тієї ситуації, яка до цього спостерігалась в акваторії Чорного моря щодо побоювання з боку росіян щодо безпеки знаходження їхніх бойових одиниць в акваторії навколо Криму та в бухті Севастополя", - зазначив він.

Плетенчук відзначив, що ворог зрозумів небезпеку з боку Сил оборони, тому спостерігаються певні зміни в його поведінці. Також Плентенчук зауважив, що наразі росіяни перекинули носій "Калібрів" у акваторію Азовського моря, чого раніше не спостерігалось.

Відповідаючи на питання, чи вплине це на роботу ВМС ЗСУ, він відзначив: "Для нас суттєво в даному контексті нічого не змінюється. Важливим є той момент, що ворог безпечніше себе почуває в Азовському морі, ніж у Чорному. Це можна віднести до заслуг Сил оборони і безпеки".

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Також Плетенчук зауважив, що російский ВПК не встигає за потребами Чорноморського флоту, тож ворог потребує більше часу, аби накопичувати певну кількість ракет.

"Ми бачимо, що хвилі (ракетні атаки. – Ред.) стаються все рідше, а кількість ракет - усе менша. Це головне", - наголосив Плетенчук.

За його словами, відсутність російських кораблів позитивно впливає на роботу зернового коридору, який призначений для цивільних суден.

"Тим не менше, сказати, що загроза повністю відсутня, ми теж не можемо. Оскільки завжди залишаються проблеми з мінуванням росіянами акваторії Чорного моря і, окрім того, продовжує працювати російська авіація поки що. Але тут ми покладаємось на наших колег із Повітряних сил", - наголосив Плетенчук.

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Нагадаємо, OSINT-дослідник MT Anderson опублікував дані, згідно з якими 14 кораблів Чорноморського флоту РФ перекинули з окупованого Севастополя до Новоросійська у Краснодарському краї Росії.