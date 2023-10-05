В Україні буде більше систем ППО за результатами візиту президента до Іспанії, - Кулеба

На саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії президент України Володимир Зеленський провів декілька зустрічей з лідерами інших країн щодо надання більшої кількості систем протиповітряної оборони. Вже є конкретні домовленості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це ефірі телемарафону сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, на тлі російського теракту у Куп'янському районі, через що загинули 49 людей, ключова тема розмов - це ППО, зенітні системи, антидронова зброя, засоби радіотехнічної боротьби. Тобто все те, що дозволить Україні запобігати подібним трагедіям і подавити здатність росіян бомбити наші мирні міста і села.

"У президента є конкретні домовленості, я зараз не можу їх озвучувати, але більше таких систем буде в Україні за результатами візиту президента до Гранади", - додав він.

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Зазначимо, що сьогодні, 5 жовтня, президент України перебуває із візитом у Гранаді (Іспанія) на саміті Європейської політичної спільноти.