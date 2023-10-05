Має бути закон разової дії щодо виборів повоєнного часу, - "слуга народу" Корнієнко
Таку думку висловив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко у інтерв’ю виданню "Фокус", передає Цензор.НЕТ.
"Я переконаний, що має бути окремий закон разової дії, який буде стосуватися особливості проведення виборів повоєнного часу", - зазначив він.
Корнієнко зауважив, наразі виникає низка запитань, пов'язаних з організацією виборчого процесу. Серед них він виокремив проблеми, що пов’язані з інфраструктурою, адже частина шкіл, коледжів, ліцеїв, де раніше розміщувалися виборчі дільниці, наразі зруйновані.
"Потрібно сформувати нову карту дільниць, розв'язати питання з реєстром виборців, адже не всі тимчасові переселенці — як всередині країни, так й за її межами, зможуть повернутися", - додав перший віцеспікер Ради.
Водночас перший заступник Голови ВР закликав колег по парламенту не спекулювати на темі виборів, "бо у нас є тенденція: коли обговорюється формат проведення повоєнних виборів, всі вирішують, що вибори будуть завтра. Це не так". За його словами, спершу має відбутися професійна дискусія.
"Зараз на майданчику Ради Європи проводяться консультації за участю експертів. Країни Європи, зокрема Боснія, Хорватія, мають досвід повоєнних виборів, тому працюємо", - нагадав він.