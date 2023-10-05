Має бути закон разової дії щодо виборів повоєнного часу, - "слуга народу" Корнієнко

Має бути окремий закон разової дії, який буде стосуватися особливостей проведення виборів повоєнного часу.

Таку думку висловив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко у інтерв’ю виданню "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що має бути окремий закон разової дії, який буде стосуватися особливості проведення виборів повоєнного часу", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Деякі західні політики тиснуть на Україну, щоб вона провела вибори, попри війну, - Washington Post

Корнієнко зауважив, наразі виникає низка запитань, пов'язаних з організацією виборчого процесу. Серед них він виокремив проблеми, що пов’язані з інфраструктурою, адже частина шкіл, коледжів, ліцеїв, де раніше розміщувалися виборчі дільниці, наразі зруйновані.

"Потрібно сформувати нову карту дільниць, розв'язати питання з реєстром виборців, адже не всі тимчасові переселенці — як всередині країни, так й за її межами, зможуть повернутися", - додав перший віцеспікер Ради.

Водночас перший заступник Голови ВР закликав колег по парламенту не спекулювати на темі виборів, "бо у нас є тенденція: коли обговорюється формат проведення повоєнних виборів, всі вирішують, що вибори будуть завтра. Це не так". За його словами, спершу має відбутися професійна дискусія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко пояснив слова про тестування президентської форми правління: Цитата, що розійшлась, не моя. ВIДЕО

"Зараз на майданчику Ради Європи проводяться консультації за участю експертів. Країни Європи, зокрема Боснія, Хорватія, мають досвід повоєнних виборів, тому працюємо", - нагадав він.