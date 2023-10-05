На Запоріжжі в межах обов’язкової евакуації вивезено 59 дітей з їхніми сім’ям до більш безпечних територій

У Запорізькій області зі Степногірську, Преображенки, Єгорівки, Гуляйполя та Новопавлівки до більш безпечних територій евакуйовано 59 дітей з їх сім’ями.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

"Запорізькою ОВА повністю пропрацьовано механізм евакуації: підготовлено місця для розміщення, забезпечено необхідну кількість транспорту. Протягом 30 діб евакуйовано 59 дітей з їх сім'ями.



Всім, хто покинув небезпечні території, надали необхідну допомогу, зокрема медичну та гуманітарну, а також психологічну підтримку", - написав він.



Також Малашко закликав усіх, хто залишається на лінії вогню, якомога швидше покинути небезпечні зони.

Як зазначається, рішення про проведення обов’язкової евакуації дітей та їхніх родин зі Степногірську, Преображенки, Єгорівки, Гуляйполя та Новопавлівки до більш безпечних територій було ухвалено наприкінці серпня.

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