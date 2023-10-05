Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому були поминки, - Клименко. ВIДЕО

Російські війська завдали удару по селищу Гроза Куп’янського району Харківської області. Постраждали продуктовий магазин та кафе, де були поминки, 49 осіб загинуло.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це був магазин, поряд кафе. У магазині були місцеві жителі, місцеві були і в кафе, де проходили поминки за місцевим односельцем. Загалом на території перебувало близько 60 осіб. 49 загинуло, серед них дівчинка 6 років", - розповів він.

Клименко додав, що семеро людей дістали тяжкі поранення, зараз вони на операційних столах.

Правоохоронцям уже вдалося ідентифікувати 29 тіл, інші тіла направили до експертних закладів Харкова.

Клименко уточнив, що чим саме було завдано удару, поки що невідомо. Це могла бути ракета чи авіабомба, але тип встановлять експерти.

Він зауважив, що в будь-якому разі удар був вкрай точним, адже приміщення невеликі.

Дивіться: 49 осіб, зокрема дитина, загинули внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Глава ОВА Олег Синєгубов заявив, що рашисти вдарили близько 13:15 по кафе та магазин у с. Гроза.