Зеленський після зустрічі з Макроном: "Буде ще більше хороших новин для наших воїнів"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Сильна зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу. Ми разом працюємо над цією метою. Всі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів. Дякую Президенту Макрону та французькому народу за тверду й постійну підтримку України", - розповів він.

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