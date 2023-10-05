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Зеленський після зустрічі з Макроном: "Буде ще більше хороших новин для наших воїнів"

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макрон,зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Сильна зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу. Ми разом працюємо над цією метою. Всі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів. Дякую Президенту Макрону та французькому народу за тверду й постійну підтримку України", - розповів він.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Та куда вже більше хороших новин? притормози
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    це він від голоду пухне, на одній мівіні сидить бідолоха ...

  • Fr0st 5dc249b1
    Це чмо більше року сиділо в країні і майже нікуди не іздило. Тепер що не новина, то він тут, то він там, усюди дає свої тошнотворні коментарі. А що трапилось?
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