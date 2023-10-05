Зеленський після зустрічі з Макроном: "Буде ще більше хороших новин для наших воїнів"
2 20120
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Сильна зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу. Ми разом працюємо над цією метою. Всі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів. Дякую Президенту Макрону та французькому народу за тверду й постійну підтримку України", - розповів він.