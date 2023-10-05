Лавров бреше про те, що Росія передала Україні списки депортованих дітей, - Лубінець

Заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що РФ нібито надала всі списки викрадених українських дітей, не відповідає дійсності.

Про це в ефірі телемарафону заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодних відомостей із території РФ чи з ТОТ України РФ не надає ні напряму, ні через посередників. Я, коли, наприклад, почув заяву Лаврова, яку він зробив у ООН, що нібито РФ надала всі списки щодо українських дітей, можу публічно сказати, що це не відповідає дійсності, це - неправда. Жодних списків ми не отримували", - зазначив він.

Лубінець заявив, що неодноразово звертався, у тому числі через ООН, щодо надання доступу до відомостей про українських дітей, які були вивезені до РФ. "І з території РФ ніколи нічого нам не повідомляли".

За його словами, можна лише припускати, скільки на російській території може знаходитися українських дітей.

"Самі росіяни заявляють, що на території РФ нині знаходиться більше 700 тисяч українських дітей. Ми не знаємо, чи вірити, чи не вірити цим цифрам. Найголовніше - мати інструментарій, як цю інформацію верифікувати. І, на мій погляд, якраз міжнародні інституції мають відігравати лідерські позиції у цих процесах", - наголосив Лубінець.

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Він констатував, що, на жаль, наразі ці інструменти "не працюють від слова взагалі".

"Потрібно розуміти, що насправді ми впираємося у небажання РФ віддавати українських дітей. І ми маємо постійно вигадувати новий інструментарій тиску на РФ", - заявив Лубінець.

За його словами, він постійно стикається з доведенням міжнародній спільноті того, що питання повернення українських дітей - це не тільки питання України.

"Бо сьогодні це - українські діти, яких викрали, а завтра, якщо ви нічого робити не будете, може будь-яка держава викрасти інших дітей іншої національності. То ви маєте зрозуміти, що треба започаткувати якісь конкретні дієві кроки, які будуть впливати на РФ", - резюмував Лубінець.

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