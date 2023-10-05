Посол Німеччини Єґер: Росія має відповісти за масове вбивство мирного населення у селі Гроза на Харківщині - це воєнний злочин

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер відреагував на масове вбивство росіянами мирних мешканців у селі Гроза на Харківщині і заявив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Автор: Степан Гутник