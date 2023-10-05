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Посол Німеччини Єґер: Росія має відповісти за масове вбивство мирного населення у селі Гроза на Харківщині - це воєнний злочин

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купянськ
Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер відреагував на масове вбивство росіянами мирних мешканців у селі Гроза на Харківщині і заявив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це дипломат написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Вбивство мирного населення - це воєнний злочин. Те, що сталося сьогодні в селі Гроза, є жорстоким і нелюдським. Лише Росія несе відповідальність за це масове вбивство мирного населення. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначив посол Німеччини.

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Нагадаємо, 50 осіб, зокрема дитина, загинули внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Ну это же какая-то местная тварь навела на людей. Таких совпадений не бывает.
  • Алекс Мышкевич
    Де Тауруси? 👿
    годі ***-***кати про злочини рашки

    Як рашка має бути покарана?
    Добрим словом?
    Без кольта?
  • Urs
    поки не буде AMRAAMів "повітря-повітря" - доки будуть залітати КАБи у глибину теріторії по цівільним обєктам.
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