Дієва та ефективна система попередження та боротьби з ігровою залежністю має включати не лише медичну допомогу громадянам, які вже страждають на ігрову залежність, а й соціальну підтримку людей із групи ризику, а також тих, хто потребує соціальної реадаптації після лікування.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на учасників круглого столу "Впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності" за участі державних інституцій, бізнесу та громадськості.

Подію було організовано ГС "Центр відповідальної гри" спільно з Міністерством соціальної політики України. Серед учасників - експерти Національної соціальної сервісної служби України, КРАІЛ, Інституту судової психіатрії МОЗ України, а також представники грального бізнесу та фахівці з питань попередження та боротьби з ігровою залежністю.

За словами очільниці Центру відповідальної гри Ольги Ісаєвої, в 2023 році під егідою МОЗ в Україні відбулося перше національне дослідження ігрової залежності. Хоча воно й показало, що ігрова залежність в країні не носить масового характеру, його результати підсвітили низку проблем у цій сфері, зокрема проблему ефективного виявлення осіб, яким потрібна фахова допомога у зв’язку з наявністю ігрової залежності або які перебувають на межі її виникнення.

Саме тому Центр відповідальної гри спільно з Міністерством соціальної політики України прийняли рішення запустити проєкт із впровадження в нашій державі системи надання соціальних послуг людям з ігровою залежністю. Головним меценатом проєкту стане компанія Favbet, яка перед цим також підтримала перше національне дослідження гральної залежності під егідою МОЗ та першою з-поміж компаній галузі надала фахівцям можливість проводити дослідження в своїх закладах.

Першим кроком до появи в Україні мережі надання соціальних послуг особам з ігровою залежністю стане розробка державного стандарту соціальної послуги "Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю", який включатиме консультування, психологічну допомогу, правову допомогу, представництво інтересів та соціальну підтримку.

Представники Міністерства соціальної політики України наголосили, що цей стандарт має бути єдиним для всіх надавачів соціальних послуг, а до його створення мають бути залучені всі цільові групи – не лише надавачі, а й отримувачі соціальних послуг.

Член КРАІЛ Христина Дутка звернула увагу на те, що державна політика у цій сфері має базуватись на трьох китах. Перший – просвітницька робота, роз’яснення гравцям, що азартні гри – це дозвілля, а не спосіб заробітку. Другий – надання медичної допомоги тим, хто потрапив у пастку залежності. Нарешті, третій кит – це послуги соціальної реабілітації людей, які подолали залежність та прагнуть повернутись до звичного суспільного життя.

Представниця головного мецената проекту компанії Favbet Ксенія Тюрікова зазначила, що для України зараз важливо працювати з проблематикою гральної залежності, адже легальний ринок азартних ігор країни знаходиться на етапі розвитку та має формуватися, виходячи з потреб безпеки та комфорту гравців.

За її словами, саме тому Favbet підтримує створення в Україні комплексної та ефективної національної системи попередження ігрової залежності, яка допоможе запобігати гральній залежності та працювати з проблемними гравцями.

"Поява подібної системи стане чудовим прикладом ефективної взаємодії держави, громадськості та соціально відповідального бізнесу, що діють в інтересах українського суспільства", - зазначила вона.

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