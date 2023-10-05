Зеленський і президент Євроради Мішель обговорили пріоритетні потреби України в оборонній допомозі й реалізацію Формули миру
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
Зеленський подякував Президенту Європейської ради за незмінну потужну підтримку України, практичну допомогу з боку ЄС і його держав-членів.
Він високо оцінив результати виїзного засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, яке відбулося в Києві 2 жовтня.
"Ця подія мала для нас як символічне, так і практичне значення. Вона підтвердила неослабну підтримку України з боку ЄС і стала майданчиком для наступних кроків у зміцненні двосторонніх і багатосторонніх зв’язків із Європою та окремими державами-членами", – зазначив президент України.
Зеленський поінформував Мішеля про пріоритетні потреби України в оборонній допомозі й відзначив важливість зусиль Європейського Союзу та держав-членів щодо надання нашій країні необхідного озброєння та боєприпасів.
"Сподіваюся, що Україна й далі одержуватиме стабільну підтримку в межах Європейського фонду миру", – наголосив Глава держави.
Зеленський і Мішель також обговорили реалізацію Української формули миру й підготовку до проведення Глобального саміту миру.