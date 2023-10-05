"Вагнерівці" та їхня техніка все ще дислокуються на території табору в Білорусі, - "Беларускі Гаюн"
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Найманці приватної військової компанії "Вагнер" та їхня техніка і досі розміщені в селі Цель Могильовської області Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Беларускі Гаюн" у телеграмі.
За інформацією моніторингової спільноти, на території табору в селі Цель нині розміщено близько 1040 одиниць техніки "вагнерівців", серед яких:
- приблизно 800 легкових авто (пікапи УАЗ, "буханки", ГАЗелі, Лади та ін.);
- приблизно 100 вантажівок (КамАЗи та Урали);
- приблизно 8 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан");
- приблизно 11 фур;
- приблизно 20 тягачів;
- приблизно 10 автобусів ПАЗ;
- понад 80 од. будівельної техніки (КамАЗи, екскаватори, бульдозери, автокрани тощо).
Як уточнили в "Гаюні", ще певна кількість техніки найманців розміщена у сховищах колишнього парку бойових машин військового містечка у селі Цель.
Також, за даними каналу, на території табору станом на кінець вересня залишалося 99 наметів - 35% від початкової кількості. "Вагнерівців", ймовірно, переселили до колишніх казарм на території табору.
"На цей момент можна констатувати, що найманці ПВК "Вагнер" продовжують залишатися в таборі в селі Цель", - додає "Гаюн".