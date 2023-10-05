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Посол Великої Британії Гарріс про обстріл Росією Грози на Харківщині: "Ми повинні перемогти це зло"

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гроза,обстріл
Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс висловив співчуття всім, хто втратив близьких під час варварського обстрілу Росією села Гроза на Харківщині, і заявив, що ми повинні перемогти це зло.

Про це дипломат написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"З жахом дізнався новини про варварський обстріл Росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів. Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми повинні перемогти це зло", - зазначив Гарріс.

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Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Leonidas 4503 5b487af2
    якийсь ждун здав координати
  • Сергей121
    Перемогти це зло можливо тільки одним - повним його знищенням, повною дезінтеграцією на декілька уламків! Чим більше буде залишків тієї "*********", тим спокійніше буде у світі після остаточного розвалу. І це Заходу треба вже зрозуміти, прийняти до дії і...виконувати. Тим паче, що ми, українці, перший крок зробили і показали, що то не дракон і не ведмідь, а звичайне тухле чучєло, що кишить гнидами та отруйними штамами, які просто треба нейтралізувати. І Захід це може зробити! Головне - не боятись.
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