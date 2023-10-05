Посол Великої Британії Гарріс про обстріл Росією Грози на Харківщині: "Ми повинні перемогти це зло"

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс висловив співчуття всім, хто втратив близьких під час варварського обстрілу Росією села Гроза на Харківщині, і заявив, що ми повинні перемогти це зло.

Про це дипломат написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"З жахом дізнався новини про варварський обстріл Росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів. Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми повинні перемогти це зло", - зазначив Гарріс.

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Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.