В Україні зростає захворюваність на COVID-19: частіше хворіють діти до 17 років, - Кузін

В Україні зростає захворюваність на COVID-19.

Про це повідомляє головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За останній тиждень в Україні підтвердили понад 4 тис. випадків коронавірусної інфекції, тижнем раніше реєстрували 2,5 тис.

Кузін говорить, що це початок епідеміологічного сезону. Зростання захворюваності очікуюється до кінця листопада. Після нього прогнозують зростання захворюваності на грип – традиційно для зими.

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Також він додав, що частіше коронавірусна хвороба трапляється у дітей.

"Серед негативних тенденцій, які ми зараз спостерігаємо, то частіше хворіють діти до 17 років. Так, якщо подивитися саме в розрізі областей, то в нас є такі області-лідерки, як Миколаївська область, де зростання хворих в 4 рази, Винницька – утричі, Харківська -майже у 2,5 рази. В абсолютних цифрах – це 302 дитини за останній тиждень", – каже головний державний санітарний лікар України.

Крім того, кількість летальних випадків у порівянні з літнім сезоном зросла – за останній звітній тиждень їх було 9 у осіб віком понад 65 років.