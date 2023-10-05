Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на полях III саміту Європейської політичної спільноти провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.

Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", - зазначив Зеленський.

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