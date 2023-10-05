Новини

Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці, - Зеленський

1 92362
зеленський,шольц
Президент України Володимир Зеленський на полях III саміту Європейської політичної спільноти провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.

Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", - зазначив Зеленський.

Також читайте: В Україні буде більше систем ППО за результатами візиту президента до Іспанії, - Кулеба

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Скільки вже можна піаритися на роботі німців, іспанців, поляк, США? Краще дай відповідь, де наші українські системи ППО? Мало було часу? Так вже термін добігає кінця. Мало було влади? Так в жодної команди в Україні не було монобільшості в парламенті і свого на 100% уряду, силовиків. Не було грошей? Так "бариги" залишили 170 мільярдів в казні, виграні суди у кацапів на 4,7 мільярдів доларів США і позов до них на суму 11 мільярдів доларів. Економіка? Була на самому високому підйомі. Де Ваші, пане Президенте досягнення? Ми бачимо, що у європейців все є і вони мають для себе і навіть надлишки спроможні давати нам. Зато в нас є за державні кошти російськомовний телеканал "Фрідом", телемарафон і врешті держпавна стипендія для баті Президента, залишилося тільки поставити його родині пам'ятники і створити музей.
  • Neftekachka Beznadega
    У руля Украины, оказался банальный хапуга, который во время войны, пытается ничего не менять в своей воровской гильдии, и требовать, требовать у всех кого возможно, оружие и денежное содержание для своего строя.
  • Neftekachka Beznadega
    Я много раз это писал раньше, напишу еще раз. Помощь запада оружием будет во много раз больше, если от ЗЕ увидят решительные шаги по перестройке всей власти Украины. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки, которые неизвестно что могут сделать в будущем. Далеко ходить не надо, вор-министр резников, после двух скандалов по коррупции, даже не под следствием.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини