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Іспанія поставить Україні 6 систем ППО HAWK, - Зеленський

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зрк,hawk
Іспанія та Німеччина допоможуть Україні посилити протиповітряну оборону.

Про це за результатами саміту в Гранаді повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже радий, що у нас сьогодні є потужний прогрес у цьому напрямі. Це шість систем Hawk від Педро Санчеса, від прем'єр-міністра, уряду Іспанії. І це буде спільна робота з партнерами, але під головуванням Іспанії", -  сказав Зеленський.

"І потужне рішення в нас на зустрічі з паном канцлером Шольцом. Німецький уряд працюватиме над наданням Україні ще однієї системи Patriot. Я вважаю, що це єдина на сьогодні система, яка може протистояти таким масовим вбивствам", - додав президент України.

Також читайте: В Україні буде більше систем ППО за результатами візиту президента до Іспанії, - Кулеба

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Stepan Kruchkovskii f9f988b9
    Потужне...потужний,найпотужний.....А ППО то добре.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Як Ви вдало слідкуєте за іспанською системою "Патріот" і не вслідкували за нашим ДБР, які вилучили клістрони із залишків С-300, які були в нас перед самим нападом. Не слідкували і мовчали, чому ми не виготовляємо свою ППО ПРО, хоча маємо напрацювання минулої команди по СД-300 і "Кільчень".
  • Lopik Kocur
    Розробка 60их. Крилаті ракети , шахеди зб'є, балістику ні. Зате їх багато і вони дешеві. Ніж списати краще хай шахеди збивають
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