Іспанія поставить Україні 6 систем ППО HAWK, - Зеленський
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Іспанія та Німеччина допоможуть Україні посилити протиповітряну оборону.
Про це за результатами саміту в Гранаді повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже радий, що у нас сьогодні є потужний прогрес у цьому напрямі. Це шість систем Hawk від Педро Санчеса, від прем'єр-міністра, уряду Іспанії. І це буде спільна робота з партнерами, але під головуванням Іспанії", - сказав Зеленський.
"І потужне рішення в нас на зустрічі з паном канцлером Шольцом. Німецький уряд працюватиме над наданням Україні ще однієї системи Patriot. Я вважаю, що це єдина на сьогодні система, яка може протистояти таким масовим вбивствам", - додав президент України.