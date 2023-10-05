Росіяни однією ракетою вбили більш як половину жителів села Гроза на Харківщині, - прокуратура

У селі Гроза Куп’янського району Харківської області росіяни однією ракетою вбили більш як половину мешканців.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це невеличкий населений пункт. У ньому на даний час проживало взагалі близько ста мешканців. Більшу частину мешканців цього села було вбито однією ракетою, запущеною росіянами. Це найбільша кількість жертв одного обстрілу з початку повномасштабного вторгнення у нашому регіоні", - зазначив Чубенко.

Він підтвердив, що у кафе проходили поминки за військовим, там були присутні його родичі та друзі.

"Всі загиблі - цивільні. Це здебільшого жінки, люди похилого віку. Звичайні місцеві мешканці, які ховали та поминали свого односельчанина", - зауважив Чубенко.

Речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко в ефірі телемарафону поінформував, що з-під завалів загалом дістали 58 осіб, із них 51 - загинули.

Рятувальники, медики, правоохоронці, волонтери, місцеві мешканці продовжують працювати на місці.

"Тривають пошуки тіл загиблих. Важко сказати, чи є ще люди під завалами. За попередніми даними, в кафе знаходилося близько 60 людей, а можливо, й більше. Рятувальна операція триватиме, поки ми не розберемо завали", - зазначив Василенко.

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Нагадаємо, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що рашисти вдарили близько 13:15 по кафе та магазину в с. Гроза.

Пізніше очільник області повідомив, що кількість жертв становить вже 49 осіб.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що кількість жертв зросла до 50. Попередньо, росіяни вдарили по селу Іскандером.

Пізніше Клименко повідомив, що кількість загиблих зросла до 51.

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