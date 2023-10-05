Зеленський: 12-й пакет санкцій проти Росії складний. Ми над цим працюємо
Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На жаль, кожен такий крок вимагає багатьох зусиль лідерів країн. Україна – не виключення. Ми над цим працюємо, ми намагаємося постійно об’єднувати всі зусилля, ми це робимо, і лідери нам допомагають. 12-й пакет складний", – сказав Зеленський.
За його словами, туди закладаються обмеження стосовно керівництва Газпрому, щодо ядерної галузі РФ та багато інших питань. Україна має список компаній, який передає європейський лідерам, аби їх також включали в цей пакет.
"Є багато різних викликів. Не треба боятися, щоденна робота дасть бажаний та справедливий результат", – додав Президент.