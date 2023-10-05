Новини

Словацька військова допомога Україні має тривати, - президент Чапутова

3 35610
чапутова
Президент Словаччини Зузана Чапутова виступає за продовження надання Україні військової допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Словацька військова допомога Україні має тривати. Я поважаю результати парламентських виборів і негативну думку щодо цього в партії, яка проводить коаліційні переговори. Але будь-яка словацька адміністрація має розуміти, що йдеться не лише про безпеку України, а і про власне Словаччину", - написала Чапутова в Twitter.

Читайте також: Після виборів Словаччина відклала надання військової допомоги Україні, - ЗМІ

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Як кажуть в нас в народі в Україні а не на високих дипломатичних рівнях-"Може вже досить морочити нам сраку"
  • Alex Nosov dd1cb531
    Просто нашей пропаганде нужно усерднее работать. С каждым убийством и терактом украинцев рядом печатать фотографию тех кто отказывается Украине помогать и обвинять их в соучастии
  • Urs
    а баба-ягафіцо проти.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини