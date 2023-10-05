Рада Європи засудила ракетний удар Росії по селу на Харківщині
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Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила удар РФ по селу Гроза на Харківщині, через що загинули понад 50 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я найрішучішим чином засуджую російський напад на продуктовий магазин у Куп'янську, в результаті якого загинули невинні цивільні. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та владою, яка зіткнулася з черговою невимовною трагедією", – зазначила Пейчинович-Бурич.
Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.