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Рада Європи засудила ракетний удар Росії по селу на Харківщині

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марія,пейчинович-бурич
Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила удар РФ по селу Гроза на Харківщині, через що загинули понад 50 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я найрішучішим чином засуджую російський напад на продуктовий магазин у Куп'янську, в результаті якого загинули невинні цивільні. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та владою, яка зіткнулася з черговою невимовною трагедією", – зазначила Пейчинович-Бурич.

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Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Засудила?
    І який вирок ?
  • barrakud2 12499ce3
    Мощно!
  • Viktor Lisenko
    нужно бить по территории врага по чем попало.
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