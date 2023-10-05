Із 1 вересня у межах програми "єВідновлення" українцям почнуть виплачувати компенсації за вже зроблені ремонти

Депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №10063 про зміни до Закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене, або зруйноване в результаті російської агресії. Йдеться про громадян, що робили ремонти власним коштом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Наша команда комплексно підходить до питання відновлення житла. Вже успішно працює державна допомога на ремонти вартістю до 200 тисяч гривень. Уже виплачено понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Також вже сформовано перші 100 житлових сертифікатів загальною сумою в 151 млн гривень, за які українці, чиє житло знищене в результаті в результаті збройної агресії РФ, зможуть придбати нове. Йдеться про отримання нових квартир або будівництво приватних будинків.

Важливо! Жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно для отримання компенсацій за зроблений ремонт. При бажанні вони можуть бути додатково надані комісії, але не є обовʼязковими або визначальними у прийнятті рішення про компенсацію", – розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Як зазначається, виплати за новою формою компенсації почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року. Механізм буде таким самим, як і по інших категоріях "єВідновлення":

подання заяви через "Дію";

розгляд заяви комісією;

визначення розміру виплати.

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Повідомляється, що під час визначення розміру компенсації комісії орієнтуються на акт первинного огляду пошкодженого житла, який проводиться після пошкодження житла, та чек-лист зі встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном.

Ознайомитися з ним можна за посиланням.