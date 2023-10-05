Росія для розколу підтримки України на Заході поширює наратив про корупцію, - Зеленський

Наратив про корупцію в Україні використовує Росія, щоб розколоти єдність Європи і підтримку України.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перш за все, це відомий російський наратив про корупцію. Вони розуміють, що не можуть розколоти спільну єдність Європи і підтримку України. Сполучені Штати і їхні спецслужби дізналися про коріння ідеї, як розхитати суспільство, підтримку у світі", – сказав глава держави.

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Зеленський пояснив, що спочатку Росія віднайшла тему нацизму, згодом було вбивство дітей, тепер вони знайшли нову тему, щоб зупинити військову підтримку – це інформація, що українські органи влади нажилися з грошей, які надали партнери.

"Звичайно, є різні люди і випадки. Судовій системі під час війни складно, але ми боремося з цим, ми розуміємо, що жоден долар, жоден євро не був украдений у наших партнерів з жодної урядової інституції. США підтримують ці факти", – зазначив Президент.

Також у відповідь на заяву колишнього голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера про невідповідність України критеріям для членства в ЄС через корупцію, глава держави запитав: коли лідери Євросоюзу багато разів були в Україні від початку повномасштабної агресії, чому він не знайшов однієї нагоди, аби відвідати Україну і підтримати її?

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"Це йому не цікаво? Тепер він вирішив написати якісь російські наративи, тому що всі забули, хто він? Я думаю, що це нерозумно", – додав Зеленський.