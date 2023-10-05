Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з району полігону Чауда в Криму, - Повітряні сили ЗСУ

Росіяни, імовірно, запустили "Шахеди" з південного напрямку - району полігону Чауда в Криму.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з району полігону Чауда (Крим).

Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних областях о 23.20", - ідеться в повідомленні.

У Повітряних силах додали, що про про зміну обстановки, напрямок руху, повідомлять додатково та закликали стежити за повідомленнями та не ігноруувати сигнали повітряної тривоги.

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