Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з району полігону Чауда в Криму, - Повітряні сили ЗСУ
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Росіяни, імовірно, запустили "Шахеди" з південного напрямку - району полігону Чауда в Криму.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з району полігону Чауда (Крим).
Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних областях о 23.20", - ідеться в повідомленні.
У Повітряних силах додали, що про про зміну обстановки, напрямок руху, повідомлять додатково та закликали стежити за повідомленнями та не ігноруувати сигнали повітряної тривоги.